Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 6,800,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1878 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52706 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2435 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 10 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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