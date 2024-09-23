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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1878 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1878 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 6,800,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1878 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52706 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2435 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - January 10, 2024
Продавец AURORA
Дата 10 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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