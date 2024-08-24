Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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