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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1878 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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