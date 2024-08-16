Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,155,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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