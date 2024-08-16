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15 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,155,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 6050 RUB
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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