15 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (14) AU (14) XF (12) VF (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (2) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) Сервис ННР (1) NGC (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (6)

Katz (6)

MS67 (1)

MUNZE (3)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (7)

Rauch (1)

Russiancoin (8)

SINCONA (2)

Александр (4)

Денга1700 (1)

Империя (4)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (2)