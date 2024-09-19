5 копеек 1878 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (10) AU (6) XF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (1) PF63 (1) DETAILS (1) PL (2) Сервис NGC (3)

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