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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1878 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF DETAILS
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF63
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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