Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1878 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?
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