3 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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