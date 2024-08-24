Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,355,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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