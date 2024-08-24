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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,355,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1878 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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