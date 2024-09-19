2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (16) AU (11) XF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (4) MS62 (1) MS60 (1) AU55 (6) AU50 (1) XF45 (1) PF63 (1) DETAILS (3) RD (1) BN (15) Сервис CGC (3) RNGA (2) NGC (11) ННР (1) PCGS (1)

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