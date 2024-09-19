Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,092,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 BN RNGA
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS60
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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