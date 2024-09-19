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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,092,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 BN RNGA
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1878 СПБ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность MS64 RD ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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