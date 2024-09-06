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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 220,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Coins.ee за 2060 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1878 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1878 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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