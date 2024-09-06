Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1878 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 220,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1878 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Coins.ee за 2060 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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