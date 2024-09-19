1/2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (2) UNC (29) AU (20) XF (9) VF (4) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (4) MS64 (3) MS63 (12) MS62 (4) MS60 (3) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (5) VF35 (1) RB (6) BN (24) Сервис ННР (3) NGC (14) RNGA (3) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (2)

COINSNET (4)

Heritage (4)

Katz (4)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (7)

RedSquare (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

WAG (1)

Александр (4)

Денга1700 (6)

Империя (2)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (3)