Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,120,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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