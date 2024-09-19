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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1878 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1878 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,120,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1878 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1878 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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