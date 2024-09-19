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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1878 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1878 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1878
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (220) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1878 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 20 копеек 1878 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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