Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1878 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1878
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (220) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1878 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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