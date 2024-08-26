Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,070,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 декабря 2023
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?
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