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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,070,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
726 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 189 EUR
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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