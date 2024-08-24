Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1879 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1879 СПБ НФ
Средняя цена 1800 $
Продажи
2 194
Аверс
Реверс
3 рубля 1879 СПБ НФ
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 92

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1879 СПБ НФ
Средняя цена 930 $
Продажи
1 126
Аверс
Реверс
Полтина 1879 СПБ НФ
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
25 копеек 1879 СПБ НФ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
20 копеек 1879 СПБ НФ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 175
Аверс
Реверс
15 копеек 1879 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 140 $
Продажи
1 88
Аверс
Реверс
10 копеек 1879 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 300 $
Продажи
1 107
Аверс
Реверс
5 копеек 1879 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 200 $
Продажи
0 102

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1879 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
1 103
Аверс
Реверс
3 копейки 1879 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 копейки 1879 СПБ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 копейка 1879 СПБ
Средняя цена 50 $
Продажи
1 116
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1879 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1879 СПБ
Средняя цена 470 $
Продажи
0 49
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск