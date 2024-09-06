Полтина 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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