Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
11224 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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