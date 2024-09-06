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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
11224 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1879 СПБ НФ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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