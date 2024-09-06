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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,405,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Coins.ee за 1100 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1879 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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