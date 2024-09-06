Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,405,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Coins.ee за 1100 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
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Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Сохранность XF
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