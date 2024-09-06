15 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Coins.ee за 1100 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность UNC (38) AU (19) XF (15) VF (6) F (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (11) MS65 (5) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (4) XF45 (1) VF30 (2) VF20 (2) F15 (1) Сервис NGC (18) PCGS (4) ННР (1)

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