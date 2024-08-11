Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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