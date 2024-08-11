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5 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1879 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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