5 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность PROOF (3) UNC (57) AU (15) XF (10) VF (5) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (3) MS64 (17) MS63 (6) MS62 (5) AU55 (1) AU50 (3) PF64 (2) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (2) PL (2) Сервис ННР (4) RNGA (1) NGC (25) PCGS (3)

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