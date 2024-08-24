Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 7,225,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (194)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1879 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51827 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2274 $
Цена в валюте аукциона 202923 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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