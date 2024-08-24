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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1879 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1879 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 7,225,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1879 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51827 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2274 $
Цена в валюте аукциона 202923 RUB
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

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