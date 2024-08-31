1 рубль 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (24) AU (42) XF (41) VF (4) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (3) MS62 (8) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (9) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (1) DETAILS (4) Сервис NGS (1) NGC (15) PCGS (3)

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