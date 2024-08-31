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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 611,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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