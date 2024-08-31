Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 611,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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