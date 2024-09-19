Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,380,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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