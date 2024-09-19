2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (25) AU (4) XF (24) VF (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (2) MS64 (9) MS63 (5) MS62 (4) MS60 (1) AU55 (2) XF45 (6) XF40 (1) PF63 (1) RB (8) BN (15) Сервис NGC (15) RNGA (1) PCGS (6)

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