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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,380,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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