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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1879 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1879 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1879 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
17396 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
8367 $
Цена в валюте аукциона 820000 RUB
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Bruun Rasmussen - May 3, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 мая 2021
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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