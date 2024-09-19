Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC NaN
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1879 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
17396 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
8367 $
Цена в валюте аукциона 820000 RUB
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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