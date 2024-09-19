3 рубля 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1879 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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