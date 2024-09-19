Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,890,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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