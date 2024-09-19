10 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.

Сохранность UNC (62) AU (21) XF (9) VF (8) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS67 (14) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (9) MS63 (14) MS62 (6) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (2) Сервис NGC (30) ННР (4) RNGA (5) CGC (1)

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