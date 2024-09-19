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10 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1879 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,890,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1879 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 6 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
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Дата 6 января 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
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Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1879 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1879 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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