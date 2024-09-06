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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1879 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5776 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 60500 RUB
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1879 СПБ НФ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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