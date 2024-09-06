25 копеек 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5776 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность PROOF (4) UNC (21) AU (11) XF (10) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (8) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF20 (1) PF64 (4) CAMEO (4) Сервис NGC (13) PCGS (1)

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