Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1879 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1879 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5776 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 60500 RUB
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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