Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,391,667
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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