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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,391,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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