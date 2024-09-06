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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,652,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Александр за 146281 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1740 RUB
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1879 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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