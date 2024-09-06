Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,652,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Александр за 146281 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1740 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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