1/2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 5 мая 2024.

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