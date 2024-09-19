Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 5 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • Janas (1)
  • Katz (4)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (8)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (8)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS66 RB RNGA
Цена
502 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1/2 копейки 1879 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1879 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск