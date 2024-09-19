Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 5 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS66 RB RNGA
Цена
502 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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