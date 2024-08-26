Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,045,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе AURORA за 46000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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