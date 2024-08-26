Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,045,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе AURORA за 46000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (15)
  • COINSNET (2)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Katz (12)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (6)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (14)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (8)
  • Stephen Album (1)
  • Via (2)
  • VL Nummus (1)
  • Александр (11)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (6)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1 копейка 1879 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1879 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск