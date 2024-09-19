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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1879 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 280,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1879
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1879 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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