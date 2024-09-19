Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1879 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 280,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1879
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1879 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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