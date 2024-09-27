Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,975,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2658 проданному на аукционе Numisbalt за 525 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
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Дата 12 октября 2023
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Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
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Дата 22 декабря 2022
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