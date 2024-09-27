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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,975,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2658 проданному на аукционе Numisbalt за 525 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Numision - September 15, 2023
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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