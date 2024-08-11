Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,275,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29472 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (13)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (5)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (7)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Katz (9)
- Künker (10)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (3)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Numisor (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (4)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (5)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (2)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- Westfälische (1)
- Александр (15)
- Знак (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (18)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск