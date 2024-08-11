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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,275,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29472 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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