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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1857 СПБ АГ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 85

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
Полтина 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 370 $
Продажи
1 467
Аверс
Реверс
25 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 558
Аверс
Реверс
25 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
20 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 220 $
Продажи
1 146
Аверс
Реверс
20 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 200
Аверс
Реверс
5 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 100

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1857 ЕМ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
3 копейки 1857 ЕМ
Средняя цена 530 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3 копейки 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 790 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 копейки 1857 ЕМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 копейка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денежка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денежка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Вензель Николая I. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денежка 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полушка 1857 ЕМ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 88
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