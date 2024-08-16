Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1857
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1857
Монеты России 1857 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
5 рублей 1857 СПБ АГ
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
85
Пробные монеты
1 рубль 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
103
Полтина 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
370 $
Продажи
1
467
25 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
220 $
Продажи
0
558
25 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
47
20 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
220 $
Продажи
1
146
20 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
18
10 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
200
5 копеек 1857 СПБ ФБ
Средняя цена
380 $
Продажи
0
100
Медные монеты
5 копеек 1857 ЕМ
Средняя цена
330 $
Продажи
0
72
3 копейки 1857 ЕМ
Средняя цена
530 $
Продажи
0
25
3 копейки 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
790 $
Продажи
0
16
2 копейки 1857 ЕМ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
11
1 копейка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
230 $
Продажи
0
41
Денежка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
65 $
Продажи
0
41
Денежка 1857 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Вензель Николая I. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Денежка 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
60 $
Продажи
0
61
Полушка 1857 ЕМ
Средняя цена
310 $
Продажи
0
88
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить