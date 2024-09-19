Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1857 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,675,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 460000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RD RNGA
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
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Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 25 декабря 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 6 октября 2022
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Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
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