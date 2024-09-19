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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1857 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1857 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1857 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,675,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 460000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RD RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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