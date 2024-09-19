5 копеек 1857 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русское Наследие за 460000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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