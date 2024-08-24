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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1857 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1857 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1857 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1005 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе MS67 - July 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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