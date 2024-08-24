Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1857 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63
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Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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