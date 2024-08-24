5 копеек 1857 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность PROOF (2) UNC (52) AU (16) XF (19) VF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (15) MS63 (14) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (18) PCGS (18) ННР (1) RNGA (1)

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