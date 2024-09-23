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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,650,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (467)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2172 проданному на аукционе The New York Sale за 17000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Где купить?
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1857 СПБ ФБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

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