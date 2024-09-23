Полтина 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2172 проданному на аукционе The New York Sale за 17000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

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