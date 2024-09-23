Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,650,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (467)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2172 проданному на аукционе The New York Sale за 17000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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