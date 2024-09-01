Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
6472 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 68000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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