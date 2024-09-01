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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
6472 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 68000 RUB
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 PL
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1857 СПБ ФБ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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