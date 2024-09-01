1 рубль 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность PROOF (6) UNC (35) AU (24) XF (26) VF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (4) MS63 (20) MS62 (1) MS60 (3) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (2) VF35 (2) VF30 (1) PF65 (2) PF63 (1) PF62 (1) DETAILS (1) CAMEO (2) PL (10) Сервис PCGS (5) NGC (21) RNGA (2)

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