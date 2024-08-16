Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,359,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- New York Sale (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (2)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (11)
- SINCONA (1)
- VL Nummus (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (15)
- Русское Наследие (1)
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1857 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск