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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,359,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1857 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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