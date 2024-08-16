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Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Вензель Николая I. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель Николая I. Новодел
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Вензель Николая I. Новодел. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 2298 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 100 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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