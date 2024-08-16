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Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Вензель Николая I. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель Николая I. Новодел

Аверс монеты - Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Вензель Николая I Новодел - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Вензель Николая I Новодел - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Вензель Николая I. Новодел. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 2298 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 100 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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