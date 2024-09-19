Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1857 года СПБ АГ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 4,500,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1857 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17250 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (16)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (2)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (6)
- Hess Divo (1)
- Jesús Vico (1)
- Katz (1)
- Künker (7)
- La Galerie Numismatique (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (8)
- Rauch (3)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- UBS (2)
- WAG (1)
- WCN (3)
- Westfälische (1)
- Александр (12)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4207 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск