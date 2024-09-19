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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1857 года СПБ АГ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1857 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1857 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 4,500,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1857 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17250 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4207 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS ННР
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1857 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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