5 рублей 1857 года СПБ АГ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1857 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17250 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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