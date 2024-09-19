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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28,2 - 28,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,359,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS66
Цена
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Россия 2 копейки 1857 ЕМ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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