Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28,2 - 28,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,359,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS66
Цена
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Где продать?
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