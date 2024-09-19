2 копейки 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (3) AU (5) XF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) BN (3) Сервис NGC (2) RNGA (1)