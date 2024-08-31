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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,725,867

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе Александр за 3500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
3199 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия 3 копейки 1857 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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