Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,725,867
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе Александр за 3500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
3199 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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