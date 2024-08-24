Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,367
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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