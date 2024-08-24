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3 копейки 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,367

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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