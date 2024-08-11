Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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