Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Дата 6 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 26 января 2021
Сохранность MS60 BN
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Дата 30 декабря 2020
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
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