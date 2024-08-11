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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1857 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Coins Notes & Supplies Corp.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1857 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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