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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,908,584

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Россия Денежка 1857 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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