Денежка 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность PROOF (2) UNC (9) AU (8) XF (23) VF (14) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF30 (1) PF60 (1) RB (1) BN (5) Сервис NGC (4) PCGS (2)

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