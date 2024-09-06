Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1857 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,908,584
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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