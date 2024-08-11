Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 87,460
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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