20 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (3) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) XF45 (1) VF35 (1) DETAILS (4) Сервис PCGS (3) NGC (2)