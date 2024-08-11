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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 87,460

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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