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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1857 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,110,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PL64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1857 СПБ ФБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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