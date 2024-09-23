Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,110,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Где продать?
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