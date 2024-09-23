10 копеек 1857 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1857 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29471 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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