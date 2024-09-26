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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1857 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1700 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1857 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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