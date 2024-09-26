Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1700 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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