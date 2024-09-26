Полушка 1857 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1857 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1700 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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