Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 203,975
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1857
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8757 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (2)
- Künker (3)
- MARCINIAK (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Niemczyk (3)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (3)
- RedSquare (1)
- Renaissance Auctions LLC (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- WCN (6)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (8)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск