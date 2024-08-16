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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 203,975

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1857
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8757 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 2255 PLN
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 PL NGC
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Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Россия 25 копеек 1857 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1857 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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