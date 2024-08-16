25 копеек 1857 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1857 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8757 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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