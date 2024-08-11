Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант уже (Россия, Александр II)
Разновидность: Хвост орла узкий. Бант уже
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF64 RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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