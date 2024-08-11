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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант уже (Россия, Александр II)

Разновидность: Хвост орла узкий. Бант уже

Аверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла узкий Бант уже - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла узкий Бант уже - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1674 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Haljak Coin Auction - April 4, 2020
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MS67 - January 16, 2019
Продавец MS67
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MS67 - July 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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