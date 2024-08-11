20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант уже (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (12) AU (15) XF (6) VF (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) PF64 (1) PL (2) Сервис NGC (10) RNGA (1) PCGS (2)

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