20 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

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