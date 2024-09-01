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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,230,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 20 копеек 1863 СПБ АБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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