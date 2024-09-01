Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,230,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
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