Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,500,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (270)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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