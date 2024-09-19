20 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.

Сохранность PROOF (2) UNC (136) AU (71) XF (33) VF (5) F (1) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (3) MS63 (41) MS62 (22) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (10) AU55 (7) AU53 (6) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (1) PF64 (1) PF63 (1) DETAILS (11) Сервис NGC (63) PCGS (7) ННР (10) CGC (1) GCN (1) RNGA (1)

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