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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,500,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (270)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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