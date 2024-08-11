Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,850,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1874 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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