20 копеек 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1874 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (73) AU (42) XF (24) VF (13) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (2) MS65 (6) MS64 (7) MS63 (18) MS62 (7) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (9) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (5) VF35 (4) DETAILS (2) PL (1) Сервис ННР (9) NGC (17) RNGA (2) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (19)

Cayón (1)

Coins.ee (2)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (5)

Heritage (4)

Katz (12)

Künker (1)

MS67 (2)

MUNZE (5)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (3)

Numisor (1)

Rare Coins (16)

RedSquare (1)

Russiancoin (12)

SINCONA (3)

Stare Monety (1)

WAG (1)

Westfälische (1)

Александр (36)

Денга1700 (2)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (26)

Монеты и Медали (4)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (1)