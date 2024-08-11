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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1874 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1874 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1874 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,850,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1874 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8250 RUB
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1874 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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