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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 45142 гр
  • Чистого серебра (1088,5118 oz) 33856,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,060,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе AURORA за 31000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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