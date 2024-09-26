Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 45142 гр
- Чистого серебра (1088,5118 oz) 33856,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,060,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе AURORA за 31000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2021.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
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Сохранность XF
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Сохранность UNC
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