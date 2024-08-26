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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1864 СПБ АС
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 170

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1864 СПБ НФ
Средняя цена 2900 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
Полтина 1864 СПБ НФ
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
25 копеек 1864 СПБ НФ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 копеек 1864 СПБ НФ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 207
Аверс
Реверс
15 копеек 1864 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 120 $
Продажи
1 115
Аверс
Реверс
10 копеек 1864 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 370 $
Продажи
1 68
Аверс
Реверс
5 копеек 1864 СПБ НФ Серебро 750 пробы
Средняя цена 160 $
Продажи
0 83

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1864 ЕМ
Средняя цена 190 $
Продажи
1 208
Аверс
Реверс
3 копейки 1864 ЕМ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
2 копейки 1864 ЕМ
Средняя цена 65 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1 копейка 1864 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 копейка 1864 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
Денежка 1864 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полушка 1864 ЕМ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
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